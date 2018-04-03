Во вторник цена фьючерсов на нефть смеси Brent подскочила на 0,22%

Цена на нефть во вторник, 3 апреля, по состоянию на 16:00 была такой: на межконтинентальной бирже ICE в Лондоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent составила $67.84 (количество контрактов — 154,682), июльские — 67.40 (количество контрактов за день — 180,286). Фьючерсы на американскую нефть марки WTI к этому же времени торговались у отметки — $63.39, июльские фьючерсы — $63.07, информирует svodka.net.

Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX:

Brent — 67.84 (июньские фьючерсы),67.40 (июль)

WTI — 63.35 (июньские фьючерсы), 63.07 (июль).

Финансовый знаток «Экономических известий» отмечает, что на цены на «черное золото» серьезно влияет торговая война между гигантами — Китаем и Соединенными Штатами Америки. Стоит также отметить, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 2 миллиона баррелей. Американский институт нефти обнародует собственные данные о запасах топлива в США, собираемые на добровольной основе, сегодня ночью. Именно от этой информации будет зависеть цена в ближайшее время.

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