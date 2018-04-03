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В полицию Донецкой области сдался боевик из "подразделения особого назначения"
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03.04.2018 15:14
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Житель оккупированного Харцызска признался полиции, что
присоединился к боевикам в сентябре 2014 года, поверив слухам о
"высоких зарплатах". Боевик сообщил, что патрулировал улицы
Харцызска с целью установления украинских военных и выявления
подрывной деятельности Фото: ЕРА обратился 25-летний мужчина,
который сообщил, что в прошлом входил в ряды незаконных вооруженных
формирований "Донецкой народной республики" в составе
"подразделения особого назначения". Об этом сообщается на сайте
полиции Донецкой области 3 апреля. Житель оккупированного Харцызска
сообщил, что присоединился к боевикам в сентябре 2014 года, поверив
слухам о "высоких зарплатах". "Я заступал в наряды и
патрулировал улицы Харцызска с целью установления украинских
военных и выявления подрывной деятельности", – признался
он.Мужчина добавил, что через два месяца понял, что высокие
зарплаты – это фейк и, опасаясь, чтобы его не отравили в зону
боевых действий, решил уволиться.Со временем, узнав о законной
возможности освободиться от уголовной ответственности, боевик
приехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы сдаться.По
данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260
(создание не предусмотренных законом военизированных или
вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.Если проверка
покажет, что мужчина не совершал тяжких преступлений, то его не
посадят в тюрьму.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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