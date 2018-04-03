Житель оккупированного Харцызска признался полиции, что присоединился к боевикам в сентябре 2014 года, поверив слухам о "высоких зарплатах". Боевик сообщил, что патрулировал улицы Харцызска с целью установления украинских военных и выявления подрывной деятельности Фото: ЕРА обратился 25-летний мужчина, который сообщил, что в прошлом входил в ряды незаконных вооруженных формирований "Донецкой народной республики" в составе "подразделения особого назначения". Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области 3 апреля. Житель оккупированного Харцызска сообщил, что присоединился к боевикам в сентябре 2014 года, поверив слухам о "высоких зарплатах". "Я заступал в наряды и патрулировал улицы Харцызска с целью установления украинских военных и выявления подрывной деятельности", – признался он.Мужчина добавил, что через два месяца понял, что высокие зарплаты – это фейк и, опасаясь, чтобы его не отравили в зону боевых действий, решил уволиться.Со временем, узнав о законной возможности освободиться от уголовной ответственности, боевик приехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы сдаться.По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.Если проверка покажет, что мужчина не совершал тяжких преступлений, то его не посадят в тюрьму.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между ВСУ и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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