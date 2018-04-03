Генеральная прокуратура Украины изменила подследственность в расследовании уголовного производства против главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщает УНН.

По полученным данным, дело на руководителя САП завели по двум статьям.

"Да, подследственность изменена. Теперь процессуальное руководство за расследованием будет осуществлять генеральная инспекция Генпрокуратуры. Уголовное производство одно, но по двум статьям 384 (заведомо ложное показание) и 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса Украины ", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий после допроса в Генеральной прокуратуре Украины сообщил, что отказался участвовать в следственных действиях . По словам главы САП, он изменит свое решение только после смены подследственности уголовного производства.

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