В электросети континентальной части Европы исправили ошибку, из-за которой часы в 25 странах Европы отставали на 6 минут. Об этом сообщает со ссылкой на The Associated Press.

В сообщении отмечено, что проблема со временем касалась только цифровых часов, которые были вмонтированы в технические средства.

Также сообщается, что проблема возникла из-за неправильной частоты тока, а именно использования на территории Косово большего объема электроэнергии, чем производит страна. К сожалению, правительство Сербии, которое является ответственным за сохранение энергетического баланса в регионе, не смогло справиться с нагрузкой.

Как сообщал Украина перешла на летнее время. Стрелки часов были переведены на час вперед в 3:00 воскресенья, 25 марта.

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