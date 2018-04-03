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iPhone получил новую операционную систему: владельцы в восторге
03.04.2018 15:21
iPhone получил новую операционную систему: владельцы в восторге

Поклонники iPhone начали хвалить новую ОС от Apple. По их мнению, iOS 11.3 сделала смартфоны более производительными.

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/

После обновления до iOS 11.3, владельцы iPhone больше только восторга выразили по отношению к производительности. При чем, было замечено, что на нее теперь не влияет степень изношенности батареи. Быстротой реагирования отличились даже те iPhone, которые были приобретены несколько лет назад. , информирует svodka.net.

В итоге, поклонники написали массу хвалебных отзывов и благодарностей в адрес iPhone SE, iPhone и iPhone 7.

Помимо этого, улучшение прочувствовали и владельцы iPad, выпущенных в 2017 году. Благодаря обновлению был зафиксирован заметный прирост работы планшетов. Базовые функции iPad теперь выполняются быстрее.

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