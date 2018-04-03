Московский независимый театр документальной пьесы "Театр.doc" сообщил, что на Троекуровском кладбище согласны похоронить драматурга и режиссера Михаила Угарова только по коммерческой цене. "Театр.doc": Заслуг перед государством у Угарова нет, зато есть заслуги перед страной и всем современным театром Фото: Театр.doc / Facebook . Об этом сообщил на официальной странице в Facebook."Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что "у него нет заслуг перед государством". Дают только по коммерческой цене, на которую у нас – независимого театра – попросту нет денег. Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет – и это к счастью, – зато есть заслуги перед страной и всем современным театром", – отметили в театре."Театр.doc" сообщил, что собирает благотворительные взносы на оплату похорон Угарова, отметив, что место на кладбище стоит 740 тыс. руб. https://www.facebook.com/teatrdoc/posts/1914450238589732 Угаров родился в 1956 году в Архангельске. В 1990-х был участником творческого совета "Дебют-центра" в Центральном доме актера. Был руководителем программы "Моя cемья" на РТР и сценаристом ток-шоу "Окна" на канале СТС."Театр.doc" – московский независимый театр документальной пьесы – был создан в 2002 году драматургами Угаровым, Еленой Греминой и Александром Родионовым. 30 декабря 2014 года в театре прошел рейд силовых структур, поводом для которого послужила демонстрация фрагментов фильма о Евромайдане, после чего театр должен был в спешном порядке покинуть арендованное помещение в Трехпрудном переулке в Москве, а вскоре арендовал помещение на площади Разгуляй.После ремонта, который "Театр.doc" и волонтеры делали самостоятельно, театр вновь открылся, но прожил в новом здании только несколько месяцев. После премьеры спектакля "Болотное дело" власти вновь начали давить на театр и вынудили труппу покинуть помещение.В настоящее время у театра два помещения в разных концах одного двора в Малом Казенном переулке. В апреле 2016 года "Театр.doc" приезжал на гастроли в киевский "PostPlayТеатр".28 октября 2016 года Угаров не смог улететь в Берлин из-за запрета Федеральной службы безопасности. Причину такого запрета ему не объяснили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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