|В Украине хотят повысить штрафы за сжигание стерни и листьев в 18 раз
|03.04.2018 15:23
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Размер наказания превысит 6000 гривенМинистерство экологии и природных ресурсов Украины разработало законопроект, который в 18 раз повышает штрафы за выжигание стерни или листьев.
Фото: из открытых источников
Самовольное выжигание растительности или ее остатков в Украине считают административным правонарушением. Сейчас размер штрафа составляет 170-340 гривен (10-20 тысяч рублей), а министерство предлагает повысить его до 3 060-6 120 гривен (180-360 рублей). За сжигание травы на территории объектов природно-заповедного фонда или в зоне отчуждения будет предусмотрен штраф до 12 240 гривен (360-720 рублей).
Законопроект находится на согласовании в Министерстве юстиции, говорится на сайте Кабмина.
"Надеюсь, что наши предложения будут поддержаны и это отрезвит нерадивых хозяйственников, которые убеждены, что, сжигая сухую траву, они помогают окружающей среде быстрее очиститься. Молчу уже о других возможных катастрофических последствиях от этих поджогов" , - заявил министр Остап Семерак.
Напомним, что м инистр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что ежегодно в Украине в среднем образуется 10 тонн отходов в расчете на одного жителя, что в 2 раза больше среднего показателя в странах Европейского Союза.