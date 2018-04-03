Размер наказания превысит 6000 гривен

Самовольное выжигание растительности или ее остатков в Украине считают административным правонарушением. Сейчас размер штрафа составляет 170-340 гривен (10-20 тысяч рублей), а министерство предлагает повысить его до 3 060-6 120 гривен (180-360 рублей). За сжигание травы на территории объектов природно-заповедного фонда или в зоне отчуждения будет предусмотрен штраф до 12 240 гривен (360-720 рублей).

Законопроект находится на согласовании в Министерстве юстиции, говорится на сайте Кабмина.

"Надеюсь, что наши предложения будут поддержаны и это отрезвит нерадивых хозяйственников, которые убеждены, что, сжигая сухую траву, они помогают окружающей среде быстрее очиститься. Молчу уже о других возможных катастрофических последствиях от этих поджогов" , - заявил министр Остап Семерак.