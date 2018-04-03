Российский суд вынес решение о депортации в Украину участника бандформирований «ДНР» Николая Трегубова.

Новость распространило российское издание ««, сопроводив ее скупым комментарием о том, кто такой Трегубов, передает Обозреватель.

Известно, что он родился в Виннице, воспитывался в интернате, был активным сторонником «Антимайдана». А также принимал принимал участие в захвате Славянска в 2014 году.

«Обозреватель» поискал в сети и нашел о нем дополнительную информацию.

Трегубов изменил фамилию в соцсети на Прушинский. Впрочем, затирать информацию о своих симпатиях к так называемой Новороссии сторонник террористов не стал.

На его странице «Вконтакте» можно найти соответствующие посты. Кроме того, о его политических взглядах свидетельствуют и страницы экс-главаря «ДНР» Игоря Стрелкова и пророссийского журналиста из Украины Анатолия Шария.

Как утверждают пропагандисты, после бегства из Славянска Трегубов помыкался в составе бандформирований под Макеевкой, потом якобы принимал участие в атаках на Донецкий аэропорт, где был ранен. После этого сбежал в Россию, потому что «деваться ему было некуда». В этой истории показательно, что террористы «ДНР» не стали лечить своего бойца, которому пришлось скрываться от миграционной службы по всей России.

Трегубов даже пытался сбежать в Евросоюз через Латвию, но там его отфутболили из-за штампа «ДНР» в паспорте. Он вернулся в Россию, где вскоре попался правоохранителям. Российский суд не стал делать скидок для пособника террористов и постановил выдать Трегубова Украине, где его бесспорно ждет суд.

Согласно ч.1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации) Трегубов может получить от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

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