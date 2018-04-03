Государственное бюро расследований объявило конкурсы на занятие 455 должностей в семь территориальных управлений, расположенных в городах Киеве, Львове, Хмельницком, Николаеве, Мелитополе, Полтаве, Краматорске. В каждое территориальное управление объявлен конкурс на 65 должностей, передает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Таким образом, только в ГБР продолжаются конкурсы на 701 должность. Прием документов на 27 руководящих должностей закончился 2 апреля. До 11 апреля продолжается прием документов на 219 должностей центрального аппарата.

"В требованиях к кандидатам на должность следователей территориальных управлений по квоте "в" мы решили отменить стаж работы. Мы это сделали для того, чтобы привлечь к ГБР талантливую молодежь, выпускников высших учебных заведений, дать возможность им строить новый правоохранительный орган", - отметил директор ГБР Роман Труба.

Всего в центральном аппарате и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей. Из них 152 должности - в центральном аппарате и 231 должность - в семи территориальных управлениях. Для 147 кандидатов на должности следователей территориальных управлений не требуется стаж работы.

Кандидаты могут подавать документы с 10 по 24 апреля включительно.

Как сообщал основной состав ГБР должен быть сформирован до конца 2018 года.

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