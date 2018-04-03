Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу лишенной неприкосновенности народного депутата Надежды Савченко. Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook.

"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", – прокомментировал адвокат заявление, которое разместил на странице.

Согласно заявлению, Савченко и Чевгуз уже официально расторгли договор о предоставлении правовой помощи. Заявление направлено в СБУ и адвокат ждет решения.

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали, и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала только лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам.

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