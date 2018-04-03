Сегодня началась совместная украинско-датская военно-транспортная операция «Северный сокол-2018» по доставке горючего на датскую полярную станцию «Норд» на острове Гренландия, сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

В операции участвуют 23 военнослужащих Бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется в Мелитополе, из них 11 членов экипажа и 10 человек наземного инженерно-технического персонала, а также офицеры-координаторы от Командования Воздушных сил. В ходе операции украинские военные летчики планируют перевезти военно-транспортным самолетом Ил-76 с авиабазы ВВС США «Туле» на датскую полярную станцию «Норд» на острове Гренландия свыше 500 тыс. л топлива, а также иного имущества, определенного техническим соглашением, информирует svodka.net.

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Во время операции украинским летчикам предстоит выполнить около 25 рейсов и провести в полярном небе около 120 часов. Также отмечается, что на острове Гренландия украинские военные летчики будут выполнять задачи в очень тяжелых арктических условиях, которые определяются низкими температурами воздуха (до -50 градусов при скорости ветра до 15-20 м/с), штормовой погодой, отсутствием наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

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Операция «Северный сокол» проводится ежегодно с 2009 года. Самолет Ил-76, который в этом году полетит на Гренландию, недавно был восстановлен Николаевским ГП «НАРП». Этот борт к миссии «Северный сокол» еще не привлекался, но в мае 2015 года выполнял задачи в другой международной операции — доставлял гуманитарные грузы в Непал и эвакуировал оттуда украинских граждан после землетрясения.

svodka.net/

Ранее в Воздушных Силах ВСУ рассказали о провокациях со стороны российской авиации. Истребители и бомбардировщики РФ максимально приближались к границе Украины.

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