|"Откуда вы такой талантливый?" Беременная Loboda обратилась к пьяному мужчине, исполнившему ее песню
|03.04.2018 15:30
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ТЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ ЖЕНЩИНА НА СВЕТЕЕЕЕЕЕЕЕ * это видео сделало мой вечер * откуда вы такой талантливый ??!!!!! * #тебялюбятлюди#ониждуттебя#ядлятебявсемогу#твоиглазаПубликация от LOBODA * (@lobodaofficial) 2 Апр 2018 в 9:42 PDT
Ранее Loboda обнародовала ролик, в котором показала, как проходили съемки клипа на песню "Твои глаза". Клип на эту песню можно посмотреть ЗДЕСЬ.Loboda вскоре родит ребенка. Она лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что певица беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна.
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