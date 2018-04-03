Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ и готовящаяся к родам, показала "кавер-версию" своей песни "Твои глаза". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Loboda: Это видео сделало мой вечер Фото: lobodaofficial / Instagram Пост певица разместила в Instagram."Это видео сделало мой вечер. Откуда вы такой способный?" – написала она. ТЫ САМАЯ ЛУЧШАЯ ЖЕНЩИНА НА СВЕТЕЕЕЕЕЕЕЕ * это видео сделало мой вечер * откуда вы такой талантливый ??!!!!! * #тебялюбятлюди#ониждуттебя#ядлятебявсемогу#твоиглаза Публикация от LOBODA * (@lobodaofficial) 2 Апр 2018 в 9:42 PDT Ранее Loboda обнародовала ролик, в котором показала, как проходили съемки клипа на песню "Твои глаза". Клип на эту песню можно посмотреть ЗДЕСЬ.Loboda вскоре родит ребенка. Она лично подтвердила вторую беременность.Ранее издание Super сообщило, что певица беременна от фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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