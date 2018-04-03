Вместе с тем, Труханов обеднел на $47 тысяч

Так, заработная плата Труханова в 2017 году увеличилась почти на 38 тысяч гривен - с 68407 до 106381 гривен, - говорится в декларации одесского мэра за прошлый год.

Также увеличилось и количество денег городского головы Одессы на счетах украинских банков - с 262 454 до 341 343 гривен. Хотя сумма на счетах в долларах по сравнению с 2016 годом осталась неизменной - 2526 долларов.

При этом количество наличных в Труханова уменьшилась на 47600 долларов и на 15 тысячгривен.

Так в 2016 году он имел 65 тысяч гривен и 130 600 долларов наличных средств. В 2017 году эта сумма уменьшилась до 50 тысяч гривен и 83 тысяч долларов.

Наличные средства его матери Марии Труханов остались неизменными - 1,57 миллионов гривен и 373 500 долларов.

В банке Мария Труханова имеет лишь 53 гривны против 4426 гривен в 2016 году.

Также по сравнению с декларацией за 2016 год мать Труханова перестала быть конечным бенефициарным владельцем малого предприятия ООО "Рубител".