|Заработная плата Труханова увеличилась почти на 38 тысяч гривен
|03.04.2018 15:30
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Вместе с тем, Труханов обеднел на $47 тысячГородской голова Одессы Геннадий Труханов, который вместе с другими фигурантами подозревают в присвоении имущества на 185 миллионов гривен, в 2017 году обеднел на 47600 тысяч долларов, при этом у него увеличилась заработная плата.
Геннадий Труханов Фото:mayak.org.ua
Так, заработная плата Труханова в 2017 году увеличилась почти на 38 тысяч гривен - с 68407 до 106381 гривен, - говорится в декларации одесского мэра за прошлый год.
Также увеличилось и количество денег городского головы Одессы на счетах украинских банков - с 262 454 до 341 343 гривен. Хотя сумма на счетах в долларах по сравнению с 2016 годом осталась неизменной - 2526 долларов.
При этом количество наличных в Труханова уменьшилась на 47600 долларов и на 15 тысячгривен.
Так в 2016 году он имел 65 тысяч гривен и 130 600 долларов наличных средств. В 2017 году эта сумма уменьшилась до 50 тысяч гривен и 83 тысяч долларов.
Наличные средства его матери Марии Труханов остались неизменными - 1,57 миллионов гривен и 373 500 долларов.
В банке Мария Труханова имеет лишь 53 гривны против 4426 гривен в 2016 году.
Также по сравнению с декларацией за 2016 год мать Труханова перестала быть конечным бенефициарным владельцем малого предприятия ООО "Рубител".
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о подозрение голове Одесского горсовета Геннадию Труханову и еще четырем чиновникам мэрии по делу о продаже завода "Краян". Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн в частной структуры, которая на начало 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.