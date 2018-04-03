Под Верховной Радой продолжается протест аграриев против отмены возмещения НДС при экспорте масличных культур. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета, передает

Митинг аграриев начался сегодня в 9 утра. В течение дня они требовали от народных депутатов отменить так называемые "правки Хомутынника" и принять их законопроект №7403-2, который возвращает возмещения НДС. И хотя ВР планировала рассмотрение документа, указанный законопроект до сих пор не попал в сессионный зал, рассказали в ВАС.

"Ждем результатов и информации от народных депутатов. А также готовимся к завтрашнему налоговому комитету, где в нарушение регламента ВРУ планируется рассмотреть 7403-р, то есть доработанный комитетом законопроект 7403-2.

Как они его доработали, можно только догадываться, но, скорее только, речь будет идти о том, чтобы возмещать НДС только самым с/х производителям, если они экспортируют самостоятельно. Иными словами, холдинги получат возмещение НДС, а трейдеры - нет. Соответственно, цены на внутреннем рынке все равно сократятся, и средние и малые фермеры пострадают", - отметил заместитель председателя ВАС Михаил Соколов.

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