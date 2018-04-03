Несмотря на "пасхальное перемирие", террористы разместили возле "Донбасс Арены" колонны военной техники.

Об этом сообщает волонтер фонда "Вернись живым" , передает

"Не верю в перемирии. Пока о нем слишком много говорят, на Донбассе продолжается война. Только за сегодняшнюю ночь погиб один наш воин, еще трое получили осколочные ранения и контузии. По меньшей мере, трое террористов были ликвидированы", - написал Римарук.Он пояснил, что не верит в мир, потому что гибридная армия размещает огромное количество военной техники на Донбассе.

"Доказательства на фото. Еще несколько дней назад паркинг выставочного центра "ЭкспоДонбасс", что за стадионом "Донбасс Арена", был пустым. Присмотритесь к фото и количеству военной техники. А сколько еще мы не видим? Какое количество курсантов-артиллеристов приедут с России сдавать на Донбасс экзамены во время "весеннего перемирие"? Они уже прибывают в оккупированные Донецк и Луганск", - подчеркнул волонтер.

Он спрогнозировал, что враг воспользуется "перемирием".

"И, будьте уверены, боевики воспользуются 13-м режимом" тишины ": для них это - время, когда можно присмотреться к нашим позициям, чтобы потом открыть огонь по Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Новгородской, Торецкое", - резюмировал Римарук.Стоит отметить, что ранее в штабе АТО сообщили об очередном нарушении перемирия боевиками на Донбассе.

За прошедшие сутки, 29 марта, российские военные и местные боевики в Донецкой области обстреляли позиции 57 раз.

По данным штаба, на Донецком направлении оккупанты обстреляли украинские укрепления в районе Павлополь с 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. По защитникам Широкино боевики применили стрелковое оружие, гранатометы различных типов и стрелковое оружие - близко Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика.На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия враг обстреливал наши укрепления близко Артемов, а из крупнокалиберных пулеметов - у Луганского.

Два украинских защитники получили ранения в результате вражеского обстрела. Еще один наш воин - получил боевую травму. Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, они уже доставлены в медицинские учреждения, говорится в сообщении.

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