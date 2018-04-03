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Вагітна Лілія Ребрик похизувалася довгими ніжками у відвертій сукні (ФОТО)
03.04.2018 15:35
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Відома телеведуча та актриса Лілія Ребрик вже цього місяця вдруге стане матусею - у неї та Андрія Дикого народиться ще одна донечка, втім, навіть близькі пологи не відлякують зірку від чергового тижня ефірів на українському телеканалі.

Вагітна зірка вкотре продемонструвала стильний та елегантний образ - для ранку з глядачами Лілія обрала червону сукню з пікантним вирізом, який демонструє довгі ноги красуні.

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 2 Кві 2018 р. о 10:19 PDT


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