|Вагітна Лілія Ребрик похизувалася довгими ніжками у відвертій сукні (ФОТО)
|03.04.2018 15:35
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Відома телеведуча та актриса Лілія Ребрик вже цього місяця вдруге стане матусею - у неї та Андрія Дикого народиться ще одна донечка, втім, навіть близькі пологи не відлякують зірку від чергового тижня ефірів на українському телеканалі.
Вагітна зірка вкотре продемонструвала стильний та елегантний образ - для ранку з глядачами Лілія обрала червону сукню з пікантним вирізом, який демонструє довгі ноги красуні.
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