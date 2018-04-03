Волна негодования, которая поднялась после обнародования информации об этом приглашении, так велика, что американскому президенту будет очень трудно пригласить российского коллегу в Белый дом.

Информация о том, что президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина встретиться в Белом доме, произвела настоящий эффект разорвавшейся бомбы, пишет Виталий Портников для espreso.tv, информирует svodka.net.

О последствиях такого шага говорят сегодня политики и журналисты, ее перспективы обсуждают в медиа. Хотя простой анализ показывает, что мы имеем дело с той самой «фейк-ньюс», о которых так любит говорить президент Соединенных Штатов.

Нужно начать с того, что с информацией о возможности такой встречи первым выступил помощник российского президента Юрий Ушаков. Примечательно, что сделал он это почти через две недели после телефонного разговора Путина и Трампа. В Вашингтоне лишь подтвердили, что Белый дом был одним из возможных вариантов возможной встречи президентов — и только.

Зачем Ушаков распространил эту информацию? А для того, чтобы подчеркнуть вес собственно начальника и нанести удар по американцам. Мы должны увидеть, что в момент, когда Соединенные Штаты высылают российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле, американский президент хочет видеть российского в Белом доме. Эта фраза Ушакова — еще один ответный удар Кремля на действия США, только пропагандистский.

Читайте: Путин очень напуган, но курс не изменит, - Константин Боровой

Говорил ли Трамп о Белом доме в ходе своего разговора с Путиным? Не сомневаюсь. Американский президент — не политик, а бизнесмен и шоумен. И отношение к словам у него совершенно иное, чем у профессионального политика. Трамп вполне способен говорить, не задумываясь о последствиях. Говорить из вежливости, а не посылать сигналы, как это принято у профессионалов.

Когда он общался с Путиным, он вполне мог сказать ему, что нужно встретиться и обговорить проблемы. В любом месте, вот хотя приезжайте ко мне в Белый дом — приглашаю! Для Трампа эта фраза не значит ровно ничего. Для Путина, кстати, тоже — потому что в Кремле прекрасно понимают вес слов американского президента во время куртуазного разговора.

Именно следовательно в Москве и не обнародовали этого приглашения — потому что его не было. Именно следовательно «вспомнили» о нем, когда решили нанести удар по американцам.

Читайте: Наивная вера, что после Крыма можно все, развеялась? - Виталий Портников

И как это нередко бывает, добились прямо противоположного результата. Волна негодования, которая поднялась после обнародования информации об этом приглашении, так велика, что американскому президенту будет очень трудно пригласить российского коллегу в Белый дом.

Да он и не собирается. Ведь фраза Ушакова об этом приглашении должна была «замаскировать» другую, куда более важную и весомую информацию о контактах России и США.

Помощник президента России подтвердил, что российская и американская власть после разговора Путина и Трампа так и не начали даже предварительную подготовку к организации встречи, о которой якобы договорились президенты двух стран.

И это — все, что нужно знать о возможности появления Владимира Путина в Белом доме.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира