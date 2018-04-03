Зампредседателя квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров Виктор Шемчук сообщил, что глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий не может охотно уйти в отставку, пока не завершится проверка по его делу. Дисциплинарную жалобу по Холодницкому могут рассматривать до 3 месяцев Фото: Transparency International Ukraine / Facebook Шемчук отметил, что жалоба может рассматриваться до 2 месяцев, но в случае необходимости срок ее рассмотрения могут продлить еще на месяц.При этом запредеседателя КДКП не сообщил, на кого расписана жалоба по Холодницкому, поскольку это закрытая информация.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. 2 апреля председатель КДКП Виталий Грушковский сообщил, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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