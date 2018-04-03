К каждому территориального управления объявлен конкурс на 65 должностей

Таким образом, на данный момент в ГБР продолжаются конкурсы на 701 должность. Прием документов на 27 руководящих должностей закончился 2 апреля. До 11 апреля продолжается прием документов на 219 должностей центрального аппарата, - сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Отметим, что в требованиях к кандидатам на должность следователя территориального управления по квоте "в" (кандидаты, которые в течение последнего года не работают в должности следователя в государственных органах) отсутствует стаж работы. Обязательным является требование по высшего юридического образования.

"В требованиях к кандидатам на должность следователей территориальных управлений по квоте" в "мы решили отменить стаж работы. Мы это сделали для того, чтобы привлечь к ГБР талантливую молодежь, выпускников высших учебных заведений, дать возможность им строить новый правоохранительный орган", - отметил директор ГБР Роман Труба.

Всего в центральном аппарате и семи территориальных управлениях предусмотрено 383 должности следователей. Из них 152 должности - в центральном аппарате и 231 должность - в семи территориальных управлениях. Для 147 кандидатов на должности следователей территориальных управлений не требуется стаж работы.

Кандидаты могут подавать документы с 10 по 24 апреля включительно.

Согласно действующему закону "О Государственном бюро расследований", внутренние комиссии Бюро проводят конкурсы на НЕ руководящие должности. Конкурс на должности руководителей управлений, отделов, секторов, всех работников управления внутреннего контроля, а также директоров территориальных органов проводит внешняя комиссия. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, которыми предлагается изменить эту норму.