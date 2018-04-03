Погода, Новости, загрузка...
Силовики задержали активиста Майдана, признавшегося в убийстве «беркутовцев»
03.04.2018 15:38
Силовики задержали активиста Майдана, признавшегося в убийстве «беркутовцев»

Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика — активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения «Беркут».

Об этом сообщила в  журналист Татьяна Заровная, пишет издание Левый Берег.

По ее данным, Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник.

Напомним, два года назад вышло , в котором он признался в убийстве командиров «Беркута» 20 февраля 2014 года. Спустя несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить