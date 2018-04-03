|Силовики задержали активиста Майдана, признавшегося в убийстве «беркутовцев»
|03.04.2018 15:38
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Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика — активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения «Беркут».
Об этом сообщила в журналист Татьяна Заровная, пишет издание Левый Берег.
По ее данным, Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник.
Напомним, два года назад вышло , в котором он признался в убийстве командиров «Беркута» 20 февраля 2014 года. Спустя несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.
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