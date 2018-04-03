Во время акций протеста в Киеве жгли шашки, однако грубых нарушений порядка не было. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"За исключением поджога шашек, грубых нарушений порядка не было, полиция никого не задерживала", - сказали в полиции.

Как сообщал 3 апреля около 1500 правоохранителей обеспечивали правопорядок в центре Киева.

Также напомним, что движение автомобильного транспорта возле Верховной Рады частично было ограничено из-за митинга активистов на еврономерах.

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