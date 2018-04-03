Адвокат Виктор Чевгуз, представляющий интересы подозреваемой в подготовке теракта в центре Киева нардепа Надежды Савченко, неожиданно заявил о самоотводе.

Соответствующий документ адвокат опубликовал на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

В документе, подписанном 31 марта 2018 года, говорится, что Чевгуз решил отказаться от защиты Савченко в соответствии с пунктами 2 и 3 ч. 4 ст. 47 Уголовного процессуального кодекса Украины (несогласие с подозреваемым по выбранному им способу защиты и умышленное невыполнение подозреваемым условий заключенного с защитником договора, систематическое несоблюдение законных советов защитника).

«Самоотвод. Не хотел подавать, но…», — прокомментировал Чевгуз документ.

Стоит заметить, что в комментариях к записи многие пользователи поинтересовались причинами такого решения, однако, адвокат пока не дал дополнительных комментариев.

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