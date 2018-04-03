|Один из адвокатов Савченко заявил о самоотводе
|03.04.2018 15:45
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https://www.facebook.com/chevguz/posts/2047436185329263
Всего у нардепа есть три адвоката – Чевгуз, Дмитрий Бугай и Олег Соловей.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.
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