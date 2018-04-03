Адвокат Виктор Чевгуз попросил Службу безопасности Украины отстранить его от обязанностей защитника внефракционного нардепа Надежды Савченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Чевгуз (второй слева) заявил, что решение о самоотводе согласовано с Савченко Фото: EPA "Самоотвод. Не хотел подавать, но..." – написал он.Чевгуз опубликовал копию заявления, в котором он просит Службу безопасности Украины отстранить его от обязанностей защитника Савченко на основании п. 2, 3 ч. 4 ст. 47 Уголовного процессуального кодекса Украины, предусматривающих, что адвокат может имеет право отказаться от выполнения своих обязанностей в случае несогласия с подозреваемым или обвиняемым относительно выбранного им способа защиты, а также умышленного невыполнения подзащитным условий заключенного с защитником договора.Адвокат заявил, что решение о самоотводе согласовано с Савченко. https://www.facebook.com/chevguz/posts/2047436185329263 Всего у нардепа есть три адвоката – Чевгуз, Дмитрий Бугай и Олег Соловей.22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что Савченко и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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