|На Ровенщине захватили храм УПЦ МП
|03.04.2018 15:46
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По версии священников, к захвату причастны бойцы добровольческих батальонов и сторонники УПЦ КПСвято-Успенский храм в селе Птичья Ровенской захватили якобы прихожане УПЦ Киевского патриархата.
Фото: Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
"С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского патриархата захватили храм силой", -, сообщает пресс-служба УПЦ Московского патриархата.
По версии священников ЦПЦ МП, около 23:50 к зданию подъехала машина с вооруженными бойцами добровольческих батальонов "Айдар" и "Азов", которые якобы "за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма".
На время захвата Свято-Успенского храма у него дежурили два наряда Национальной полиции, однако они, по словам священнослужителей, не вмешивались в процесс.
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