По версии священников, к захвату причастны бойцы добровольческих батальонов и сторонники УПЦ КП

"С грустью сообщаем, что после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста со Свято-Успенского храма в селе Птичья Дубенского района, сторонники Киевского патриархата захватили храм силой", -, сообщает пресс-служба УПЦ Московского патриархата.

По версии священников ЦПЦ МП, около 23:50 к зданию подъехала машина с вооруженными бойцами добровольческих батальонов "Айдар" и "Азов", которые якобы "за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ храма".

На время захвата Свято-Успенского храма у него дежурили два наряда Национальной полиции, однако они, по словам священнослужителей, не вмешивались в процесс.

Как сообщалось, 25 января при попытке поджечь дверь строения УПЦ МП, самовольно возведенной на территории Национального музея истории Украины, были задержаны архитекторы Алексей Горбань и Александр Шемотюк.

Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. 2 статьи 15 и ч. 2 статьи 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

27 января Шевченковский районный суд Киева арестовал архитекторов на 60 суток с альтернативой внесения 2200000 гривен залога за каждого из них. После ареста в Киеве прошли акции протеста в поддержку арестованных архитекторов и требованиям демонтировать незаконную строение возле фундамента Десятинной церкви.