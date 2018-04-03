Первоапрельского взрыва в житомирском зале “Украинских национальных лотерей” (УНЛ) можно было избежать, если бы компетентные органы вовремя реагировали на разгул запрещенного азарта в Украине. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Павел Дзюблик.

Он напомнил, что часто обращался к Премьер-министру Владимиру Гройсману с вопросом, почему на все его депутатские запросы об игорном рынке в Министерстве финансов Украины ограничиваются только отписками.

“И это несмотря на то, что я провел мониторинг таких заведений на территории районов своего избирательного округа, предоставил Вам их перечень, который, кстати, постоянно растет, с адресами расположения”, — отметил нардеп.

На сайте Верховной Рады указано, что П.Дзюблик действительно обращался в правительственные органы с перечнем сомнительных игорных точек. В ответ на его требование в Нацполиции подтвердили, что все указанные точки принадлежат оператору лотерей “УНЛ”.

“По результату рассмотрения указанного депутатского запроса установлено, что по адресам: Житомирская область, г.Малин, ул.Гагарина, 4, ул.Грушевского, 6б, ул.Грушевского, 47, пл.Вокзальная,1, пгт Хорошев, ул.Независимости, 3/7, г.Коростошев, ул.Киевская,92, ул.Горького,1, г.Радомышль, пер.Базарный, 7а, и пгт Черняхов, ул.Коростенская, 7 под названиями „Золотой кубок“, „Спорт лото“, „Фаворит спорт“ и „Фортуна лайв“ осуществляют свою деятельность пункты распространения государственных лотерей компании со 100% иностранными инвестициями „Украинская национальная лотерея“ (УНЛ”), — сообщили в Нацполиции.

Напомним, полиция Волынской области в это же время расследует уголовное производство по факту организации незаконного азартного бизнеса в трех луцких заведениях “Украинской национальной лотереи”.

СМИ ранее указывали, что азартные игры “УНЛ” могла организовывать и в других своих точках, в частности в столице, где произошла перестрелка с убитым. НАБУ в свою очередь взялось за “УНЛ” через сомнительные лотерейные выигрыши главы Радикальной партии в лотереи этого оператора.

Также напомним, “УНЛ” уличили в организации незаконных азартных игр и уклонении от уплаты налогов еще в 2015 году. Но компании удалось избежать проверки ГФС по сумме нанесенного государству ущерба.

Сейчас “УНЛ” номинируется Минфином в качестве монополиста лотерейного рынка. Ведомство разработало проект лицензионных условий для лотерей, который позволяет очистить рынок от всех конкурентов “УНЛ”. Но против такой “узурпации” выступили Нацбанк, Госказначейство, Регуляторная служба АМКУ.

Первый вице-премьер С.Кубив распорядился доработать проект лицензионных условий с учетом возражений вышеуказанных госорганов, но Минфин это распоряжение проигнорировал и требует от АМКУ согласовать первоначальный вариант, который был отклонен.

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