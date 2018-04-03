Эти ролики не предназначались для публикации на страницах сервиса. Причиной хранения стал баг соцсети. Цукерберг уже успел принести свои извинения.

Социальная сеть Facebook хранила удаленные пользовательские видео, информирует svodka.net.

Речь идет о роликах, которые были удалены пользователями и не предназначались для публикации на страницах соцсети. Они были сняты тогда, когда соцсеть позволяла записывать их на собственные мощности.

Разработчики Facebook несколько дней разбирались с проблемой и выяснили, что причина крылась в «баге». Руководство социальной сети уже принесло пользователям свои извинения.

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