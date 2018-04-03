Генеральный прокурор Юрий Луценко подписал соответствующие постановления по делу руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого "для обеспечения объективности следствия", в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия. Сегодня Холодницкий приходил на допрос в ГПУ Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr Гуцуляк отметил, что соответствующее постановление недавно подписал глава ведомства Юрий Луценко "для обеспечения объективности следствия".По его словам, таким образом Луценко отреагировал на заявления Холодницкого о предвзятости органа расследования в отношении него.Так же Гуцуляк подтвердил, что уголовное производство в отношении Холодницкого по ст. 384 УКУ (принуждение свидетеля давать показания) и ст. 387 УКУ(разглашение данных досудебного расследования) продолжают расследовать следователи Департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики, руководителем которого он является.При этом подчеркнув, что не имеет полномочий влиять на следователей, поскольку они подчиняются начальнику следственного подразделения этого департамента.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился.Сегодня он пришел на допрос в ГПУ. После него Холодницкий заявил, что отказался участвовать в следственных действиях и настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Так же он сообщил, что негласные действия в отношении него ГПУ начала на основании статьи о взяточничестве, сам он такой факт отрицает.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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