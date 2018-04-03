Согласно декларации, Тимошенко не недвижимого имущества

Эти данные содержатся в ее ежегодной декларации , опубликованной в Едином государственном реестре деклараций.

Согласно декларации, Тимошенко не недвижимого имущества, дом она арендует в Обуховском районе, а также имеет право пользоваться четырьмя земельными участками - общей площадью 6106 квадратных метров. В прошлой декларации за 2016 таких земельных участков было две.

При этом руководитель "Батькивщины" в декларации отметила часы и два автомобиля мужа Александра Тимошенко (Mercedes-Benz GL-350 CDI 2014 выпуска и ГАЗ 14 1983 выпуска), а сама Юлия Тимошенко, согласно декларации, транспортными средствами не обладает.

В общем Тимошенко задекларировала восемь позиций ювелирных изделий, между них, в частности, изделия Cartier, Chanel и Chopard.

Как и в декларации за 2016, в декларации за 2017 Тимошенко обозначила 25% от общего капитала ООО "Геофорс" и 100% ООО "Леди Ю", которыми владеет ее муж Александр.

Заработала в прошлом году по основному месту работы Тимошенко 225490 грн, еще 252 825 грн - это средства на выполнение депутатских полномочий. Также руководитель "Батькивщины" задекларировала на банковском счете 614 145 грн, наличными - 290 000 грн.

В декларации также указано расходы в сумме 185 000 гривен на приобретение движимого имущества.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко задекларировал 5100000 гривен доходов в 2017 году .

Президент Петр Порошенко также отчитался о доходах, расходах и благотворительность за 2017 .

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 выросли на 1300000 грн и составили 17100000 грн .

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов задекларировал более 2600000 грн дохода , полученного в течение 2017 года.