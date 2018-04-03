Никаких экономически обоснованных причин для укрепления гривни нет. Текущее удешевление доллара объясняется спекуляциями с ценными бумагами. Существует риск того, что гривна начнет падать уже в конце мая, а осенью за доллар украинцам придется отдавать 30-34 грн. Об этом в комментарии сообщил экс-научный сотрудник Института мировой экономики НАН Украины Всеволод Степанюк.

“Удешевление доллара, которое произошло в первом квартале 2018 года объясняется тем, что Министерство финансов периодически продает ОВГЗ с высокой доходностью (около 17%), привлекая таким образом спекулятивный иностранный капитал. То есть люди продают доллары, чтобы купить наши гривневые ценные бумаги. Пока такая ситуация будет продолжаться, курс гривны будет относительно стабильным. Но, большинство этих бумаг имеют срок погашения от 3 до 6 месяцев. Поэтому где-то с мая месяца существует риск начала обратной тенденции на валютном рынке — подорожания доллара. Единственное, что может выручить, это то, что летом низкий спрос на валюту, и это может стать стабилизирующим фактором. Но с осени следует ожидать удешевления гривны, причем довольно значительного”, - сказал Степанюк.

Как добавил он, текущее удешевление доллара, объясняется также тем, что он подешевел и по отношению ко всем другим валютам.

“Но главным образом, тенденция, которая наблюдается в Украине, объясняется тем, что НБУ поднял ставку рефинансирования до 17% и таким образом иностранным спекулянтам стало выгодно спекулировать на украинском ценных бумагах. Никаких экономических причин для укрепления гривни нет. Это чисто искусственные вещи, которые стимулируются НБУ и Минфином. А какую они будут проводить политику дальше не ясно. Если к концу года доллар будет стоить в пределах до 34 грн за доллар, то это впишется в закон о бюджете. Возможно гривна будет крепче и доллар будет стоить 30-32 гривны за доллар, но в целом не более 34 грн за доллар”, - пояснил экономист.

Напомним, на 3 апреля официальный курс гривны установлен на уровне 26,16 грн/доллар.

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