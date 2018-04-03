В столице Беларуси городе Минск кот-"гастарбайтер" по кличке Василий Алибабаевич собирает милостыню в подземном переходе на площади Якуба Коласа. Об этом сообщает Tut.by .

Кот зарабатывает тем, что "играет" шансон. Для того, чтобы никто не украл животное и заработок, за котом постоянно следит его хозяин Руслан Валерьевич Сурский-Розенберг.

Кроме того, мужчина рассказал, что прибыл в Минск из Москвы по делам. Однако уже спустя пару недель он вместе с котом уедет назад, так как "там намного легче живется бомжам".

Как сообщал svodka.net ранее, известный украинский фитнес-тренер Анита Луценко решила пошутить над своими подписчиками и залила в интернет комплекс упражнений с домашними животными.

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