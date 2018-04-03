Военный знаток и народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что Украина испытывает необходимость в закупке комплектующих для военной техники из России.

Об этом он рассказал в интервью «Апострофу», информирует svodka.net.

Нардеп рассказал, что в Украине есть большое количество советской бротнехники, например БМП-1 и БМП-2, которые нуждаются в ремонте и замене комплектующих, которые изготовляются только в России. Вывести всю такую технику из употребления невозможно из-за военных действий, следовательно приходится закупать детали в РФ через посредников в других странах.

«Закупать у россиян мы не можем, Верховная Рада запретила торговлю продукцией военного назначения. Но, извините, а откуда взять тысячи единиц бронетехники, чтобы заменить то, что есть? Армия должна чем-то воевать, мы не можем вывести все единицы советского производства, поскольку они имеют российские комплектующие. У нас нет такой возможности, страна воюет. Соответственно, приходится закупать те же комплектующие, но через различные фирмы-посредники за рубежом, Беларусь, например, или другие страны Восточной Европы» – сообщил Тымчук.

По его словам, известно о срыве попыток заключения сделок по таким закупкам из-за журналистских расследований. Как утверждает нардеп, расследования проводились на основании документов, «слитых» журналистам российскими спецслужбами.

«На самом деле информационная агрессия России осуществляется по очень многим каналам, и очень часто не понимаешь, где журналистские расследования, а где спецоперация ФСБ… Я знаю случай, когда серьезные сделки по комплектующим блокировались именно из-за документов, которые, по нашим данным, сливались через наши многоуважаемые СМИ российской ФСБ», – заявил он.

О сделках, которые все таки были заключены и по которым проводились поставки российских деталей, не сообщается.

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