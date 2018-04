var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 2996; coreola.articleid = 239728; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2996] = 2996; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

За законопроекты об отмене е-декларирования для активистов не голосовали Оппозиционный блок и Радикальная партия. Инфографика ИНФОГРАФИКА За законопроекты об отмене е-декларирования для активистов не голосовали Оппозиционный блок и Радикальная партия. Инфографика Движение "Чесно" опубликовало в Twitter инфографику о том, как народные депутаты голосовали за принятие в первом чтении законопроектов №6271 и №6674 об отмене требования об обязательной подаче е-деклараций активистами-антикоррупционерами. Фракция Оппозиционного блока не поддержала ни один из них. Радикальная партия дала только один голос (5%) за первый и ни одного за второй. Депутаты фракций "Самопомочі" и "Батьківщини" поддержали только №6271, который инициировали депутаты последней. Всего за принятие законопроектов №6271 и №6674 в первом чтении проголосовали 156 и 157 нардепов соответственно. Их отклонили. Рекомендую Twitter G+ | 13 украинских предприятий задолжали своим сотрудникам почти 232 млн грн. Инфографика Сводка.нет - Новости Украины и Мира



