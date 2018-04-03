Больше только человек заболели корью в Ивано-Франковской области

По оперативным данным, за 13-ю неделю 2018 корью заболело 699 человек: 331 взрослый и 368 детей, сообщает Центра общественного здоровья МЗ.

С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых.

Больше только человек заболели корью в Ивано-Франковской (1 тыс. 807), Закарпатской (1 тыс. 607), Одесской (1 тыс. 207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.

Министерство здравоохранения призывает родителей сделать своим детям профилактическую прививку против кори. На данный момент вакцина в наличии во всех регионах. Остаток вакцин в Украине составляет около 304 тысяч доз. Новая поставка вакцины КПК ожидается в апреле.

В рамках усиленного иммунизации состоянию на 29 марта прививками охвачено 78,9% детей, в свое время пропустили первую дозу КПК, и 83,4% детей, которые кстати не получили вторую дозу КПК.