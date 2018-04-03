Пенсионный возраст украинцев не буде повышаться по меньшей мере 10 лет. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает со ссылкой на сообщение Минсоцполитики.

“Проведенная пенсионная реформа позволила отсрочить необходимость повышения пенсионного возраста, по крайней мере, еще на 10 лет. По прогнозам демографов, через 10 лет нам придется снова возвращаться к этому вопросу”, - отметил Рева.

В то же время отмечается, что на повышении пенсионного возраста для украинцев настаивал Международный валютный фонд. Но правительство предложило дифференцированную систему выхода на пенсию в зависимости от страхового стажа. Этот механизм разработан в Украине и является инновационным в мировой практике.

Напомним, с 1 апреля перерасчет пенсий для работающих пенсионеров будет проводиться автоматически.

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