Кассационный административный суд Верховного суда отклонил жалобу защиты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которое было подано после отказа Государственной миграционной службы предоставить ему статус беженца. Об этом сообщил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

По словам правозащитника, суд отказал в удовлетворении требований кассационной жалобы и оставил без изменений решения судов предыдущей инстанции. При этом адвокаты политика даже не вызывали в суд.

Также Чернолуцкий отметил, что Саакашвили намерен обратиться в Европейский суд по правам человека по поводу несправедливого решения и отказа в предоставлении ему дополнительной защиты.

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