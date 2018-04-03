Бывший сотрудник Геологической службы США Итан Троубридж заявил о неизбежном апокалипсисе, который наступит из-за планеты Нибиру.

Мужчина более десяти лет проработал в американском правительственном агентстве, где узнал о неизбежной катастрофе, которую повлечет за собой приближение Нибиру к Земле. По его словам, эту информацию усердно засекречивают, передает Daily Star, информирует svodka.net.

Геолог убежден в том, что планета-гигант под действием огромной гравитации спровоцирует мощные землетрясения и цунами на Земле, из-за чего произойдет конец света.

«Нибиру убьет Землю», — утверждает ученый.

По словам Троубриджа, NASA знали о приближении опасной планеты еще 30 лет назад, однако вступили в сговор вместе с другими государственными органами, чтобы скрыть ее существование.

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«Нам было поручено проверить, является ли последнее глобальное изменения климата Земли действием этого небесного тела», — поделился геолог.

Он утверждает, что эта информация засекречена — документы фрагментированы, чтобы специалисты, которые с ними работают, не могли понять цели этой информации.

Ученый также связал резкий рост уровня моря, изменение температуры и таяние полярного льда с влиянием Нибиру на Землю.

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