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В 2017 году Госпродпотребслужба нашла в продуктах для детей нитраты, плесень, кишечную палочку и запрещенные спрэды
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03.04.2018 16:09
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В Госпродпотребслужбе отметили, что некачественных продукты
фиксировались в школах и детсадах в Киевской, Николаевской,
Житомирской, Волынской, Черниговской и Днепропетровской областей. В
Госпродпотребслужбе сообщили о результатах проверки продуктов в
Украине в 2017 году Фото: ЕРА (архив) В ведомстве отметили, что
Национальная полиция открыла уголовное производство по факту
поставки в семь детских садов Киева запрещенный для
использования в Украине молокосодержащего спрэда, вместо
сливочного масла.В Николаевской области в течение 2017 по
результатам лабораторных исследований выявили 82 несоответствия
пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков садов и школ. В
частности, были обнаружены немолочные жиры в молоке, повышенное
содержание нитратов в продукции растительного происхождения,
плесневые грибы и дрожжи в молочной продукции, и кишечная
палочка в 26 готовых блюдах. В одном образце готовой продукции
были обнаружены мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы.В Житомирской области был установлен факт поставки в
Управление образования и культуры исполнительного комитета
Бердичевского городского совета 4,6 т. некачественного сливочного
масла.В Волынской области из пищеблоков школьных заведений изъяли
2,4 т овощей с повышенным содержанием нитратов и обнаружили
бактериологическое загрязнение в 59 образцах готовых блюд.В
Черниговской области при проверке "Борзнянской специализированной
школаы-интерната I-III ст. с углубленным изучением отдельных
предметов и курсов" в связи со вспышкой острой кишечной инфекции
обнаружили более 130 кг продуктов без маркировки.В Днепропетровской
области в одном из супермаркетов Днепра обнаружили растительные
жиры в образцах сливочного масла.
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