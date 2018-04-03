В Госпродпотребслужбе отметили, что некачественных продукты фиксировались в школах и детсадах в Киевской, Николаевской, Житомирской, Волынской, Черниговской и Днепропетровской областей. В Госпродпотребслужбе сообщили о результатах проверки продуктов в Украине в 2017 году Фото: ЕРА (архив) В ведомстве отметили, что Национальная полиция открыла уголовное производство по факту поставки в семь детских садов Киева запрещенный для использования в Украине молокосодержащего спрэда, вместо сливочного масла.В Николаевской области в течение 2017 по результатам лабораторных исследований выявили 82 несоответствия пищевых продуктов, отобранных из пищеблоков садов и школ. В частности, были обнаружены немолочные жиры в молоке, повышенное содержание нитратов в продукции растительного происхождения, плесневые грибы и дрожжи в молочной продукции, и кишечная палочка в 26 готовых блюдах. В одном образце готовой продукции были обнаружены мезофильные анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.В Житомирской области был установлен факт поставки в Управление образования и культуры исполнительного комитета Бердичевского городского совета 4,6 т. некачественного сливочного масла.В Волынской области из пищеблоков школьных заведений изъяли 2,4 т овощей с повышенным содержанием нитратов и обнаружили бактериологическое загрязнение в 59 образцах готовых блюд.В Черниговской области при проверке "Борзнянской специализированной школаы-интерната I-III ст. с углубленным изучением отдельных предметов и курсов" в связи со вспышкой острой кишечной инфекции обнаружили более 130 кг продуктов без маркировки.В Днепропетровской области в одном из супермаркетов Днепра обнаружили растительные жиры в образцах сливочного масла. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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