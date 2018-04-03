|Для фильма "Захар Беркут" ищут талантливых украинцев
|03.04.2018 16:10
|
Команда фильма "Захар Беркут" отправилась на поиски исполнителей главных ролей по украинским городам, актеров будут искать между молодых талантливых украинцев, передает со ссылкой на Госкино в Facebook.
На кастинг пригласили молодых талантливых студентов и студенток театральных вузов, которые мечтают попробовать свои силы в настоящем кино.
Для того чтобы принять участие в кастинге молодым актерам нужно подготовить короткие презентационные речи на украинском и английском языках.
В частности, кастинги будут проводиться в семи городах Украины с 3 по 18 апреля:
Поделитесь статьей с друзьями