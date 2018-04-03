Команда фильма "Захар Беркут" отправилась на поиски исполнителей главных ролей по украинским городам, актеров будут искать между молодых талантливых украинцев, передает со ссылкой на Госкино в Facebook.

На кастинг пригласили молодых талантливых студентов и студенток театральных вузов, которые мечтают попробовать свои силы в настоящем кино.

Для того чтобы принять участие в кастинге молодым актерам нужно подготовить короткие презентационные речи на украинском и английском языках.

В частности, кастинги будут проводиться в семи городах Украины с 3 по 18 апреля:

3 апреля - г.Запорожье (ул. Гоголя, 118, с 10.00 до 18.00)

4 апреля - г.Днепр (ул. Глинки, 11, с 10.00 до 18.00)

5 апреля - г.Одесса (ул. Левитана, 103, с 10.30 до 18.00)

10 и 11 апреля - г.Харьков (время и место уточняется)

12 апреля - г.Ивано-Франковск (время и место уточняется)

13 апреля - г.Львов (время и место уточняются)

16, 17, 18 апреля - г.Киев (время и место станет известным позже).

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