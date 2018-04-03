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Украинцы лидируют среди иностранцев по количеству открытых фирм в Эстонии
03.04.2018 16:10
Украинцы лидируют между иностранцев по количеству открытых фирм в Эстонии
Электронное гражданство получил 2131 украинец
Граждане Украины лидируют между иностранцев, которые воспользовались карточкой электронного гражданства Эстонии и зарегистрировали там свой бизнес.
Украинцы лидируют среди иностранцев по количеству открытых фирм в Эстонии Фото: lawfareblog.com

С начала внедрения системы электронного гражданства украинцы зарегистрировали 423 компании. При этом электронное гражданство получил 2131 украинец.

"Карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет регистрировать компании онлайн, осуществлять интернет-банкинг, подписывать договоры электронной подписью, подавать иски в суд", - сообщил руководитель таллиннского офиса юридической фирмы Виталий Галицких, информирует "Интерфакс-Украина".

Всего в Эстонии карточку электронного резидентства получило 3,44 миллиона человек и компаний.

Электронное гражданство ввели в Эстонии в конце 2014 года. Оно дает возможность лицу, его получила, открывать бизнес и пользоваться большинством государственных услуг.

С помощью системы правительство страны надеется оживить бизнес-активность и привлечь международные инвестиции.

Напомним, с аробитчаны дают Украине в четыре раза больше валюты , чем иностранные инвесторы

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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