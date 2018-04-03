Электронное гражданство получил 2131 украинец

С начала внедрения системы электронного гражданства украинцы зарегистрировали 423 компании. При этом электронное гражданство получил 2131 украинец.

"Карта е-резидента не дает налогового резидентства или права на въезд в Эстонию, но позволяет регистрировать компании онлайн, осуществлять интернет-банкинг, подписывать договоры электронной подписью, подавать иски в суд", - сообщил руководитель таллиннского офиса юридической фирмы Виталий Галицких, информирует "Интерфакс-Украина".

Всего в Эстонии карточку электронного резидентства получило 3,44 миллиона человек и компаний.

Электронное гражданство ввели в Эстонии в конце 2014 года. Оно дает возможность лицу, его получила, открывать бизнес и пользоваться большинством государственных услуг.

С помощью системы правительство страны надеется оживить бизнес-активность и привлечь международные инвестиции.