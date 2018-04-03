Намедни бельгийское интернет-издание Bruxelles2 задалось вопросом, какие европейские страны, как входящие в ЕС, так и вне сообщества, наиболее лояльны к режиму Путина, а какие являются его ярыми антагонистами. И на базе своих исследований опубликовали соответствующую карту отношения европейцев к России.

По мнению бельгийцев, самая жёсткая позиция по отношению к стране изгою занята Великобританией, Литвой, Польшей и Швецией. Менее напористы, но так же бескомпромиссны Албания, Дания, Норвегия, Латвия, Румыния, Чехия и Эстония. Неоднозначную позицию занимают Босния и Герцеговина, Германия (что не удивительно из-за серьёзного пророссийского лобби в Бундестаге), Ирландия, Нидерланды, Хорватия, Финляндия (прошлое ничему не учит) и Франция (а вот тут я бы поспорил).

На грани потакания сосредоточились Австрия, Бельгия, Италия, Испания, Люксембург, Македония, Португалия, Словакия, Словения, Турция (что, на мой взгляд, ситуативно) и Черногории.

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Ну, а в числе лояльных Кремлю, такие знакомые названия как Болгария, Венгрия, Греция, Мальта и Кипр (а потому думайте дважды планируя свой отпуск) и, конечно же, Сербия!

К слову сказать, Bruxelles2 относится к влиятельным, независимым интернет-изданиям аккредитации CPPAP, в 2012 году получившем “Приз европейской инициативы”. А потому, говорить о какой либо предвзятости не корректно. Хотя, глядя на список стран и градацию отношения, трудно не согласится, Европа так и не определилась со своим отношением к агрессору.

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