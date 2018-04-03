Сегодня, 3 апреля, официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX пошла вниз.

Сегодня фьючерсный договор за май торгуется на отметке 1,337.1 $/унция, а официальная цена фьючерского контракта за июнь составила 1,341.8 $/унция, информирует svodka.net.

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Сегодня Нацбанк опустил цену на желтый металл. Курс равен равен 346331.87 за 10 тройских унций. Цена за грамм золота составила 1 113.48 грн. Напомним, что вчера за грамм золота нужно было заплатить 1 119.70 грн.

В Украине дешевле только золото можно купить в банке «3/4″, где цена за 1 грамм торгуется на отметке 1385.00 грн. Наиболее выгодною цену продажи золота для клиентов также предлагает банк «Индустриал» — 1231.00 грн (цена покупки банком).

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Финансовый аналитик «Экономических известий» отмечает, что золото во вторник цены на золото снизились, потеряв часть роста, зафиксированного на прошлой сессии. Фьючерсы на фондовых рынках США указали на рост после вчерашней распродажи, что снизило спрос на защитные активы. Инвесторы сохраняют опасения после того, как Китай ввел дополнительные пошлины на импорт некоторых американских товаров. Это привело к усилению разногласий между двумя крупнейшими экономиками мира и вызвало опасения относительно глобального экономического роста.

Прогнозируется, что на этой неделе власть Трампа опубликует перечень китайских товаров, на которые будут наложены новые пошлины.

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