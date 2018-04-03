Гражданин Украины Игорь Криничный, живущий в оккупированном Россией Крыму, рассказал, что его выгнали из больницы после избиения, потому что он отказался оформлять российский паспорт. Мужчину отказались лечить в крымской больнице, так как у него нет российского паспорта Скриншот: Illona Karaçan / Facebook По словам мужчины, его избили за украинскую символику на автомобиле: наклейку в видео украинского флага и украинские номера. Он рассказал, что один из нападавших “каждый день приходит и плюет на мою машину“.“Я спросил у него, зачем он это делает. На что он мне ответил: потому что я укроп и фашист“, – заявил Криничный.Он добавил, что после избиения попал в больницу, где провел три дня, а затем его выгнали."Без российского паспорта в больнице лежать нельзя - не лечат. Вот за эту символику меня избили (на автомобиле). Хотя я украинец, живущий в Крыму. Крым, Ялта – ничего не изменилось. Только стало опасно быть украинцем", – рассказал мужчина. https://www.facebook.com/illona.karacan/posts/2089767237962468 Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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