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“Стало опасно быть украинцем“. Мужчина заявил, что его избили в Крыму из-за украинкой символики
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03.04.2018 16:17
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Гражданин Украины Игорь Криничный, живущий в оккупированном Россией
Крыму, рассказал, что его выгнали из больницы после избиения,
потому что он отказался оформлять российский паспорт. Мужчину
отказались лечить в крымской больнице, так как у него нет
российского паспорта Скриншот: Illona Karaçan / Facebook По словам
мужчины, его избили за украинскую символику на автомобиле: наклейку
в видео украинского флага и украинские номера. Он рассказал, что
один из нападавших “каждый день приходит и плюет на мою машину“.“Я
спросил у него, зачем он это делает. На что он мне ответил: потому
что я укроп и фашист“, – заявил Криничный.Он добавил, что
после избиения попал в больницу, где провел три дня, а затем его
выгнали."Без российского паспорта в больнице лежать нельзя - не
лечат. Вот за эту символику меня избили (на автомобиле). Хотя я
украинец, живущий в Крыму. Крым, Ялта – ничего не изменилось.
Только стало опасно быть украинцем", – рассказал мужчина.
https://www.facebook.com/illona.karacan/posts/2089767237962468
Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного
референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент
между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной
режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
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