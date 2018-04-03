Известный киевской адвокат Виктор Чевгуз разорвал соглашение о предоставлении адвокатских услуг арестованному народному депутату Надежде Савченко. Копию соответствующего документа на имя старшего следователя ГСУ СБУ он обнародовал на своей странице в Facebook, передает

"Данное решение согласовано с подозреваемым Савченко Н.В. (Договор о расторжении Договора о предоставлении ей правовой помощи)", - отмечается в документе.

Напомним, 2 апреля в комментарии Чевгуз сообщил, что имел встречу с Савченко в СИЗО СБУ.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила согласие на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК.

Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

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