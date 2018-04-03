Майдановец два года назад признался в убийстве двух "беркутовцев"

Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник, - сообщила в Facebook журналист Татьяна Заровная.

Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк уточнил "Общественному радио", что Бубенчику объявили о подозрении в убийстве правоохранителей и доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.

"Выполнено постановление суда о приводе в связи с неявкой. Он часто вызывался для допроса. После того, как не появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Было осуществлено повод сегодня. После этого ему сообщили о подозрении. Сейчас будет суд по избрании ему меры пресечения ", - сказал Горбатюк.

Как известно, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком , в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.