|Активиста Евромайдана Бубенчика задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев"
|03.04.2018 16:18
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Майдановец два года назад признался в убийстве двух "беркутовцев"Правоохранительные органы во вторник задержали Ивана Бубенчика - активиста Майдана, который заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".
Фото: з відкритих джерел
Бубенчику предъявлено подозрение, меру пресечения суд должен избрать уже во вторник, - сообщила в Facebook журналист Татьяна Заровная.
Руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк уточнил "Общественному радио", что Бубенчику объявили о подозрении в убийстве правоохранителей и доставили в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения.
"Выполнено постановление суда о приводе в связи с неявкой. Он часто вызывался для допроса. После того, как не появился, следователь обратился в суд с ходатайством о приводе. Суд согласился. Было осуществлено повод сегодня. После этого ему сообщили о подозрении. Сейчас будет суд по избрании ему меры пресечения", - сказал Горбатюк.
Как известно, два года назад вышло интервью с Иваном Бубенчиком, в котором он признался в убийстве командиров "Беркута" 20 февраля 2014 года. Через несколько дней СБУ и ГПУ провели обыск в доме Бубенчика во Львове.
Напомним, за четыре года расследования преступлений, совершенных против участников Майдана во время Революции Достоинства, так и не стало делом государственного приоритета.