В Днепре было убито большое количество летучих мышей, принадлежащих к охраняемому законом виду. Находящихся в спячке животных выбросили с 16 этажа жилого дома.

Об этом сообщают передает

По их словам, по улице Коробова, 8, погибло сразу несколько сотен летучих мышей. Они находились в анабиозе, неизвестный нашел их укрытие и сбросил всех вниз, на асфальт.

Утверждают также, что этот вид мышей занесен в Красную книгу Украины.

На протяжении как минимум одного дня, тела животных продолжали оставаться под домом, пока их не собрали волонтеры.

Как сообщается, одна из летучих мышей выжила.

"Среди этой горы трупиков разбившихся об асфальт и раскатанных машинами волонтерами Марией Кисяковой и Оленькой Стельмах была обнаружена ОДНА ЖИВАЯ МЫШКА! Спасибо девочкам за оперативность и смелость, ковыряются в трупах не самое веселое занятие! Мы связались с центром "спасения рукокрылых". Завтра выжившая мышка будет отправлена им в Харьков, а трупики также собраны и будут отправлены на экспертизу!", – пишет на своей странице в Facebook Людмила Шпитун.















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