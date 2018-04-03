МИД Польши направил ноту протеста из-за сожжения польского флага в Киеве

Министерство иностранных дел Польши направило украинской стороне ноту протеста в связи сожжением польского флага перед посольством в понедельник, 2 апреля, в Киеве.

"В связи с манифестацией перед посольством Польши в Киеве 2 апреля, в ходе которого был сожжен польский флаг, в Министерство иностранных дел Республики Польша был вызван заместитель посла Украины в Польше, которому вручили ноту протеста", - говорится в заявлении МИД Польши, размещенном на сайте ведомства во вторник.

В частности, польское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение относительно демонстративного поведения протестующих и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских правоохранителей.

В МИД Польши выразили обеспокоенность очередным инцидентом с антипольским подтекстом на территории Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случай с сожжением польского флага нападением на украинско-польскую дружбу и очередной провокацией.

"Решительно осуждаю провокационную акцию перед посольством Польши в Киеве. Это ни что иное, как очередная провокация, коварное набег на нашу дружбу. Люди, которые имеют доброе сердце, никогда не станут глумиться над символами других наций", - написал он на своей странице в Твиттере во вторник.

Между тем, начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что 2 апреля по линии "102" поступило сообщение о том, что группа неизвестных людей (5-7 человек) пришли к посольству Польши, скрывая свои лица, и сожгли там польский флаг.

По словам А.Крищенко, сотрудники полиции приехали после вызова на место происшествия, однако к тому времени эти люди уже скрылись.

"Эта акция была несанкционированная, у людей не было никаких отличительных знаков (принадлежности к каким-либо общественным или политическим организациям – ИФ), также не было никаких лозунгов. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 УК (хулиганство, совершенное группой лиц)", - рассказал начальник главка.