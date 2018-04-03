На торгах 2 апреля было зафиксировано 5-процентное падение акций компании Tesla. Произошло это после первоапрельской шутки Илона Маска о банкротстве.

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Цена акции только за день упала на $13 и сейчас стоит — $252,48, информирует svodka.net.

Эксперты уверены, что данную ситуацию на торгах спровоцировала шутка, опубликованная Маском в его Твиттере 1 апреля.

«Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите», — написал миллиардер на своей странице.

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Помимо этого, на снижение акций повлияла и смертельная авария при участии Tesla. Во время движения электрокар был в режиме автопилота. Недовольными оказались не только работники компании, но и американские госорганы, которым очень не понравилось рассекречивание этого нюанса во время ведения расследования.

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