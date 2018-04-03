Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что антипольские акции во Львове финансировало окружение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб. Грицак: СБУ сорвала около ста попыток проведения искусственных протестных акций направленных на дестабилизацию ситуации в Украине Фото: ssu.gov.ua По его словам, задержанные также причастны к поджогу польского туристического автобуса в ночь на 1 апреля."Недавно мы разоблачили организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила акты вандализма в отношении объектов национально-культурного наследия национальных меньшинств в различных регионах Украины", – подчеркнул Грицак.По его словам, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента Виктора Януковича под кураторством российских спецслужб.Грицак рассказал, что СБУ сорвала около ста попыток проведения "искусственных протестных акций" направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. "Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины, в частности в Одесской области", – добавила Грицак.Он утверждает, что основной выговор Кремль делает на искусственном создании межэтнических конфликтов. В декабре 2017 года Грицак заявлял, что Россия использует для дестабилизации ситуации в Украине местных национал-патриотов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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