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Грицак заявил о задержании подозреваемых в подрыве Мемориала орлят и поджоге польского автобуса во Львове
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03.04.2018 16:25
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Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что
антипольские акции во Львове финансировало окружение беглого
экс-президента Украины Виктора Януковича под кураторством
российских спецслужб. Грицак: СБУ сорвала около ста попыток
проведения искусственных протестных акций направленных на
дестабилизацию ситуации в Украине Фото: ssu.gov.ua По его словам,
задержанные также причастны к поджогу польского туристического
автобуса в ночь на 1 апреля."Недавно мы разоблачили
организованную группировку, которая по указанию РФ, осуществила
акты вандализма в отношении объектов национально-культурного
наследия национальных меньшинств в различных регионах
Украины", – подчеркнул Грицак.По его словам, финансирование
терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента Виктора
Януковича под кураторством российских спецслужб.Грицак рассказал,
что СБУ сорвала около ста попыток проведения "искусственных
протестных акций" направленных на дестабилизацию ситуации в
Украине. "Служба заблокировала намерения спецслужб РФ провести
скрытую федерализацию и автономизацию нескольких регионов Украины,
в частности в Одесской области", – добавила Грицак.Он
утверждает, что основной выговор Кремль делает на искусственном
создании межэтнических конфликтов. В декабре 2017 года Грицак
заявлял, что Россия использует для дестабилизации ситуации в
Украине местных национал-патриотов.
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