Парламент может рассмотреть вопрос отмены электронного декларирования для общественных активистов в четверг, после соответствующего решения Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Об этом в кулуарах парламента заявил народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, передает корреспондент

“Завтра (4 апреля — ред.) профильный комитет может рассмотреть законопроект (об отмене е-декларирования для активистов — ред.). В четверг проголосовать о внесении в повестку дня — и этот вопрос будет решен”, - сообщил М.Бурбак.

Как сообщал 3 апреля Верховная Рада не поддержала ни одного законопроекта об отмене электронного декларирования для активистов общественных организаций.

Напомним, парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог рассмотреть законопроекты об отмене декларирования для общественных активистов сегодня перед заседанием Верховной Рады из-за отсутствия кворума.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира