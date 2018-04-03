|Один из адвокатов Надежды Савченко взял самоотвод
|03.04.2018 16:27
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Адвокат отметил, что решение было принято "по договоренности сторон"Адвокат Виктор Чевгуз, защищавший депутатку Надежду Савченко, взял самоотвод.
фото: radiosvoboda.org
Об этом сообщил сам Чевгуз, информирует Общественное.
"Да, сегодня с 10 утра я больше не представляю интересы Савченко", - сказал он.
Чевгуз отметил, что такое решение было принято "по договоренности сторон".
"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", - сообщает адвокат в Facebook.
Чевгуз изложил копию своего заявления, где сказано, что он согласовал этот шаг с подзащитной.
Фото: facebook.com/chevguz
В заявлении он ссылается на п 2 и 3 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют адвокату отказаться от дела в случае несогласия с подзащитным относительно выбранного им способа защиты и через умышленное невыполнение подзащитным условий заключенного с защитником договора, которое проявляется, в систематическом несоблюдении советов защитника, нарушении требований настоящего Кодекса и тому подобное.
"Взаимная договоренность... все остальное без комментариев", - отметил Чевгуз, отвечая на просьбу "Украинской правды" объяснить свое решение.
В то же время адвокаты Дмитрий Бугай и Олег Соловей продолжают защиту Савченко.
Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.
Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.