Адвокат отметил, что решение было принято "по договоренности сторон"

Об этом сообщил сам Чевгуз, информирует Общественное .

"Да, сегодня с 10 утра я больше не представляю интересы Савченко", - сказал он.

Чевгуз отметил, что такое решение было принято "по договоренности сторон".

"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", - сообщает адвокат в Facebook .

Чевгуз изложил копию своего заявления, где сказано, что он согласовал этот шаг с подзащитной.

Фото: facebook.com/chevguz

В заявлении он ссылается на п 2 и 3 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют адвокату отказаться от дела в случае несогласия с подзащитным относительно выбранного им способа защиты и через умышленное невыполнение подзащитным условий заключенного с защитником договора, которое проявляется, в систематическом несоблюдении советов защитника, нарушении требований настоящего Кодекса и тому подобное.

"Взаимная договоренность... все остальное без комментариев", - отметил Чевгуз, отвечая на просьбу "Украинской правды" объяснить свое решение.

В то же время адвокаты Дмитрий Бугай и Олег Соловей продолжают защиту Савченко.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.