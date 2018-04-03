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Один из адвокатов Надежды Савченко взял самоотвод
03.04.2018 16:27
Один из адвокатов Надежды Савченко взял самоотвод
Адвокат отметил, что решение было принято "по договоренности сторон"
Адвокат Виктор Чевгуз, защищавший депутатку Надежду Савченко, взял самоотвод.
Один из адвокатов Надежды Савченко взял самоотвод фото: radiosvoboda.org

Об этом сообщил сам Чевгуз, информирует Общественное.

"Да, сегодня с 10 утра я больше не представляю интересы Савченко", - сказал он. 

Чевгуз отметил, что такое решение было принято "по договоренности сторон".

"Самоотвод. Не хотел подавать, но...", - сообщает адвокат в Facebook.

Чевгуз изложил копию своего заявления, где сказано, что он согласовал этот шаг с подзащитной.

Фото: facebook.com/chevguz

В заявлении он ссылается на п 2 и 3 ст.47 Уголовно-процессуального кодекса, которые позволяют адвокату отказаться от дела в случае несогласия с подзащитным относительно выбранного им способа защиты и через умышленное невыполнение подзащитным условий заключенного с защитником договора, которое проявляется, в систематическом несоблюдении советов защитника, нарушении требований настоящего Кодекса и тому подобное.

"Взаимная договоренность... все остальное без комментариев", - отметил Чевгуз, отвечая на просьбу "Украинской правды" объяснить свое решение.

В то же время адвокаты Дмитрий Бугай и Олег Соловей продолжают защиту Савченко.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.

Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

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